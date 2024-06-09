На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиева сказал, что для очередников в городе Аксай и Уральск строят 10 многоквартирных домов или 1412 квартир, еще 39 домов или 470 квартир в сельских населенных пунктах. На строительство и приобретение жилья в этом году выделено 33,5 миллиарда тенге.

— На приобретение жилья для социально-уязвимых слоев населения из Республиканского бюджета выделено 2,9 миллиарда тенге, из местного - 1,2 миллиарда тенге. На данные средства по области приобретут 229 квартир. За счет выпуска государством ценных бумаг купят 529 квартир. Помимо жилья, в этом году будут построено 25 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, — сказал руководитель управления строительства ЗКО.

Алибек Антазиев добавил, что из-за недостатка средств на контрольном счете, запланированное финансирование из Республиканского бюджета на март-май было перенесено на июнь. Кроме того, проблемы с выпуском государственных ценных бумаг привели к неполному финансированию проектов строительства кредитного жилья. Эти финансовые проблемы вызвали приостановку работ и задержки в сроках ввода объектов в эксплуатацию.