Уже несколько дней соцсети будоражат видео, на которых люди в форме задерживают молодых людей на улицах. Авторы роликов поясняют, что на улице задерживают призывников, которых тут же везут в военкоматы.

8 июня министерство обороны РК опубликовало пояснение.

- В СМИ и социальных сетях распространяются видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления. В этой связи Министерство обороны уполномочено разъяснить действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы).

В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания.

В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел. При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку.

Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва, - говорится в сообщении министерства.