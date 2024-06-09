По информации пресс-службы суда ЗКО, в суд № 2 Уральска с иском о лишении лицензии нотариуса обратилось министерство юстиции.

- Суд изучив материалы гражданского дела, где по итогам внеплановой проверки над деятельностью нотариуса г.Уральска на предмет соблюдения законодательства при совершении исполнительной надписи был установлен ряд правонарушений, порядок регистрации в реестре, вынесение исполнительных надписей за период 2021- 2023 годы, территориальность и так далее. Всего выявлено 1 126 исполнительных надписей с нарушением.

В ходе рассмотрения дела судом все нарушения со стороны нотариуса были установлены. В связи с этим иск был удовлетворен, нотариус лишен лицензии, - говорится в сообщении ведомства.