В полицию с заявлением на мошенницу обратилась врач одной из районных больниц Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

- По словам врача, малознакомая женщина под предлогом оказания содействия в получении с государственного фонда безвозмездного кредита и получении квартиры как многодетной семье, завладела денежными средствами в сумме 2 млн тенге. Потерпевшая перевела денежные средства через терминал. Подозреваемая в совершении данного преступления установлена и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась 46-летняя жительница Актюбинской области, - говорится в сообщении полиции.