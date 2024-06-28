Ко Дню журналистики, который отмечается в Казахстане 28 июня, редакции «МГ» решила узнать, что читают уральцы, а именно в моде ли нынче печатные издания, пользуются ли популярностью газетные ларьки и киоски, и что в них продают.

Как выяснилось, ларьки и киоски в нашем городе все еще есть. Продавцы делятся, что в основном газеты раскупают люди среднего и пожилого возраста. Молодежь практически не покупает газет, изредка берут журналы и сканворды, чаще всего в дорогу.

— У нас есть постоянные клиенты, которые ждут каждый выпуск той или иной газеты. В основном людей интересует политика. Берут и российские газеты, которые у нас тоже имеются в продаже. Уж очень им нравится читать «Аргументы и Факты». Только просят, где меньше криминала. Говорят: итак, в жизни многое не радует, а после прочтения про убийства, вовсе жить не хочется, — поделилась продавщица из киоска.

К слову, в ларьках и киосках, расположенных в центре города, российских газет не продают, только местные. На крытом рынке в районе железнодорожного вокзала нашлись газеты из соседней страны. Также российские газеты были и в пункте продаж на остановке Типография.

Из российских печатных изданий мы нашли еженедельник «Тайны XX века», общероссийскую газету «Моя Семья», общественно-политическую газету «Российская Газета», «Аргументы и Факты», социально-аналитическую газету «Аргументы недели», «Мир новостей» и «Экспресс газета». Из казахстанских газет «Новая газета Казахстан», «Время», бОльшая часть распространяется по подписке.

— «Экспресс газета» для тех, кто любит почитать сплетни о звёздах шоу-бизнеса. В других печатных изданиях можно прочитать о военной обстановке в соседней стране. Практически везде пишут о санкциях, Европе, США, проведённых боях в Украине, об оружии и других военных операциях. Также есть и полезные статьи о здоровье и полезной еде, — поделилась продавщица.

Так, в «Российской Газете» от 10 июня 2024 года имеется статья об экономических задачах развития России, а также интервью экс-музыканта группы «Аквариум» Андрея Решетина, который вернулся со «специальной военной операции». Кстати, в газете есть целая рубрика, которая так и называется «Хроника специальной военной операции». А еще издание рассказывает, почему США отказывают Зеленскому в эскалации, о том, что «в Тбилиси достойно восприняли первые санкции после принятия закона об иноагентах» и как израильские военные освободили заложников, один из которых был из России.

В №24 и №25 «Аргументах и Фактах» вторые полосы посвящены президенту России Владимиру Путину, его поручению вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам и условиям завершения конфликта в Украине. Немало статей о войне в Украине, (СВО, как ее называют в самой России): как останавливали прорыв украинцев и их наёмников к Азовскому морю, о том, почему харьковчанка помогает российским бойцам, как живёт Белгород под обстрелами, чем кормят в окопной столовой добровольческого батальона.

Немного слов о Западе: о ставке, которую Запад сделал на Украину, куда Запад завела идеология собственной исключительности, как заставить «политиков Запада» работать на Россию.

Но нужно признать, что есть и полезные социальные статьи: о выпуске уникальных лекарств, на что рассчитывать пострадавшим после наводнения, куда писать и отправлять жалобы на коммунальщиков, на что обращать внимание при покупке жилья и как отслеживать формирование будущей пенсии.

В «Аргументах недели» рассказывают о спецпроекте, где фонд «Аргументы добрых дел» доставляет гуманитарную помощь в зоны проведения «специальной военной операции». Также есть полезные статьи, но больше все же о политике. Так, занимательна статья военного обозревателя издания под названием «Пора помочь северокорейским товарищам в борьбе с США».

Тема политики поднимается даже в «Экспресс газете», которая больше «специализируется» на личной жизни, разводах и сплетнях вокруг звезд. Издание пишет об американских беспилотниках, совершивших разведывательный полёт над Чёрным морем и как бороться с ними. А еще о возрождении города Мариуполь.

В еженедельнике «Тайны XX века» можно почитать о мировых событиях, произошедших в прошлом веке. Печатные издания «Мир Новостей» и «Моя Семья» не пишут о политике, а радуют читателей развлекательным контентом.

Что касается казахстанских изданий, то в газете «Время» публикуют статьи о проблемах «сегодняшнего дня»: строительстве дорог, благоустройстве дворов, бюджете. Есть новости о спортивных достижениях казахстанских спортсменов.

«Новую газету Казахстан» тиражируют в Алматы, однако учредителем является редакционно-издательский дом в Москве. К слову, здесь новости не только о России и политике соседнего государства, но и острые политические статьи Казахстана, к примеру, статья под названием «По зубам ли Кулибаев президенту Токаеву?». Есть развороты про Украину и Зеленского.

В общем, как-то так выглядят печатные издания, которые нынче читают жители ЗКО, не имеющие периодической подписки, как, скажем, госслужащие и бюджетники.