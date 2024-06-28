В Казахстане собираются облагать налогами покупки на иностранных маркетплейсах (Alibaba, AliExpress, Pinduoduo, Taobao, Amazon и тому подобное - прим.) передает 24.kz.

По информации телеканала, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает изменение размера налогов на ввозимую продукцию от 5 до 15 процентов. Целью является создание равных условий между странами ЕАЭС и третьими странами на электронных торговых площадках.

Как сообщили в Комитете госдоходов министерства финансов, на сегодня казахстанцы, как и другие жители стран ЕАЭС, могут не платить налоги, если сумма покупки на иностранном маркетплейсе не превышает 200 евро, то есть 99 490 тенге.

Два года назад этот порог составлял 1000 евро, или почти 500 тысяч тенге. Временно порог был повышен в связи с санкциями и сокращением поставок товаров в Россию из многих стран. В конце марта этого года норма действовать перестала.

— На сегодня товары, приобретаемые интернет-площадками, регулируются решением совета ЕЭК, это 107-е решение. Там установлено, что товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, превышающие норму беспошлинного ввоза, облагаются налогом 15 процентов, но не менее двух евро за один килограмм веса. Норма беспошлинного ввоза у нас 200 евро, но не более 31 килограмма, — сообщил руководитель управления таможенной методологии КГД МФ РК Болат Ибрагимов.

По информации пресс-службы ЕЭК, 15-процентная пошлина может быть установлена в отношении отдельных видов пищевой и сельхозпродукции. Это мясо, рыба, молочная продукция, яйца, овощи, продукты из зерна и злаков, алкогольные и безалкогольные напитки. А также изделия из легкой промышленности, драгоценных камней, стройматериалы и автотранспорт.

Минимальная пятипроцентная ставка, как предполагается, распространится на ввоз животных и растений, фруктов и орехов, кофе, чая и какао, кормов для животных, химической, в том числе лекарств, полиграфической продукции, текстиля, изделий черной и цветной металлургии, электроприборов и оптики.

По остальным категориям ставка на ввоз товаров, купленных через интернет-площадки, составит, как ожидается, 10 процентов.

По мнению экономиста Марата Абдрахманова, в Казахстане необходимо создать национальный маркетплейс. Для других стран он стал бы ключом к электронной торговле в Казахстане. Аналогичные системы создавали разные страны мира. Система позволила бы устанавливать единые правила торговли для всех участников. А также позволила бы поставщикам реализовать продукцию напрямую без посредников.