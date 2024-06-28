В департаменте юстиции ЗКО сообщили, что они совместно с РП ЧСИ ЗКО защитили права мальчика, которому отец не оплачивал алименты. Теперь алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка будет выплачивать его бабушка.

Отец мальчика злостно уклонялся от уплаты алиментов. Он не реагировал на уведомления частного судебного исполнителя и не являлся к нему. Долг по алиментам набежал на пять миллионов тенге. Тогда суд решил, что алименты мальчику будет выплачивать его бабушка. У нее есть пенсия и крестьянское хозяйство, она сможет позаботиться о внуке.

В департаменте сказали, что если родители не выполняют свои обязанности, то за внуков придется отвечать бабушкам и дедушкам. Семья и уход за детьми — это самое важное, и закон всегда это будет поддерживать.



