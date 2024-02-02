Всего одного злостного неплательщика алиментов привлекли к уголовной ответственности в ЗКО

Заместитель руководителя департамента юстиции по ЗКО Естай Рашкалиев рассказал, что взыскание алиментных выплат в нашем обществе является наиболее проблемной сферой. Так, в 2023 году в производстве судебных исполнителей находились 12 812 документов, из них окончено 2 123 производств. В остатке находятся 10 876 документов, из которых 7495 документов на периодическом исполнении.

По словам Рашкалиева, всего 3 004 должника самостоятельно оплачивают текущие алименты. 377 должников являются проблемными, их сумма задолженности составляет 2,1 миллиарда тенге. 213 должников привлекли к административной ответственности, к уголовной - всего один.

– Для взыскания алиментов судебные блокируют установленные законом банковские счета, арестовывают имущество, устанавливают запрет на выезд за пределы страны. Безработным должникам предоставляется пособие по трудоустройству и направление в местные центры занятости. Совместно с местными исполнительными органами будут организованы ярмарки вакансий, - рассказал Естай Рашкалиев.

Между тем, в 2023 году через центры занятости трудоустроены 193 должника.