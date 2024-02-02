Отечественные товаропроизводители, экспортирующие товары в страны Евразийского союза пожаловались, что терпят большие убытки, теряют время и финансы. Участники внешнеэкономической деятельности обеспокоены сложившейся ситуацией и для обсуждения собрались в палате предпринимателей ЗКО.

– Груз наших отечественных товаропроизводителей, участников внешнеэкономической деятельности, которые производят свой товар из древесины и экспортируют в страны Европейского союза, а это страны Прибалтики, Польша, задержали на таможне. Таможенные органы Европейского союза не произвели таможенное декларирование, при этом, не объясняют по какой причине и отказ тоже не мотивируют, – делится заместитель директора ПП ЗКО Эльмира Утешева.

На сегодняшний день груз у западноказахстанских компаний к оформлению не принимается по неизвестным причинам. Автотранспорт с древесиной ТОО «Т-Stroi» с 23 декабря стоит на таможенном пункте пропуска Латвийской республики, а у ТОО «Eurasian Trend» – на литовской границе.

– У всех наших товаропроизводителей все документы в порядке и оформлены согласно таможенного законодательства РК. Имеются предварительные решения, экспортные декларации, документы, подтверждающие код и наименование товара, есть сертификат о происхождении товара оригинал, который подтверждает, что товар произведен на территории ЗКО и не завезен из стран ЕАЭС. Производственный цех уведомляет о своей деятельности, получает сертификат происхождения на товар, если товар подпадает под фитосанитарный контроль или сертификат соответствия они все готовят, берут заявление на предрешение квалификации товара, т.е. на уровне десяти знаков, доказывают достаточные критерии переработки, то есть код товара меняется на уровне четырех знаков и т.д. Недавно при перемещении на территорию Европейского союза, а именно в страны Прибалтики, начались проблемы. Там задерживают груз, мотивированного отказа нет, акта таможенного досмотра нет, не разрешают подавать декларацию таможенным брокерам, не объясняют причину, – недоумевает замдиректора.

Рассказал о своей проблеме заместитель директора ТОО «Eurasian Trend» Нурбек Доспулов.

– Наш товар, межкомнатные двери, в прошлом году был экспортирован 31 августа, а дошел по назначению только в ноябре. Получается два с половиной месяца только стоял на таможне, в связи с чем, у нас возникают риски, в том числе наши контрагенты просят отсрочки платежей за поставленный нами товар, также можем попасть за нарушение срока репатриации. В части того, что нас перевели с таможенного досмотра на таможенный осмотр – в этом, конечно, таможенные службы нам помогают. Но таможенные службы Прибалтийских республик не признают ни наших деклараций, ни наших сертификатов. Из-за этого, некоторые казахстанские компании приостановили свою деятельность. На сегодняшний день эта ситуация нас беспокоит, – отметил поставщик.

Представитель комитета государственных доходов РК Светлана Абдекерова пояснила, что надо подтвердить существование компании отправителя груза, предоставить документы, что товар изготовлен именно у них и произведен на территории ЗКО, таможенное оформление, имеют ли они декларацию на экспорт. Только в этом случае, наверняка, таможенные органы Прибалтийских республик прислушаются к нашим словам, и товар пройдет таможенное декларирование.

– Специалисты органов госдоходов Центрального аппарата сообщили, что поступил запрос с Латвийской таможенной службы, которые просят подтвердить легальность происхождения товара ТОО «Т-Stroi» и подлинность оформленной декларации на экспорт. Мы заручились словом органов госдоходов о том, что они такую информацию отправят. И надеемся, что в этом случае, вопрос решится положительно, – надеется Эльмира Утешева.

По итогам проведенного заседания было решено, что ПП «Атамекен» совместно с Центральным аппаратом и структурными подразделениями Центрального аппарата, органами госдоходов приложат все усилия для решения возникающих таких проблемных вопросов.

Оксана КАТКОВА