Авария произошла сегодня, второго февраля, на перекрестке улиц Ихсанова и Мухита, в районе школы №7. Один из участников аварии рассказал, что патрульная машина врезалась в Toyota camry, от удара последняя столкнулась с Nissan.

— Я ехал по улице Ихсанова в сторону Айтиева. На противоположной стороне ехала Camry в сторону "Школьника". Нам горел зеленый. Патрульная машина ехала по Мухита в сторону рынка, на перекрестке сотрудники полиции проехали на красный сигнал светофора с маячками и сиреной, врезались в Toyota, она от удара задела меня, — рассказывает водитель Nissan Нуржан Мынбаев.

Со слов очевидцев, водителя иномарки "Тойоты" и его пассажира забрала карета скорой помощи. Пресс-служба департамента полиции ЗКО и управление здравоохранения обещали прокомментировать ситуацию.

Фото с места аварии. Фото Медета Медресова.