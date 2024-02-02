По телефону одноклассника сообщил о бомбе: подростка могут лишить свободы на пять лет

Первого февраля около 10.00 на телефон 112 поступило сообщение о том, что в одной из школ города готовится теракт и учащимся угрожает опасность. Сообщение оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Стражи порядка установили звонившего, им оказался старшеклассник этой же школы. Оказалось, для ложного звонка 16-летний подросток воспользовался телефоном одноклассника. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма полицейские возбудили уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Кстати, уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма начинается с 14 лет. Кроме того, родителей несовершеннолетнего также ждет ответственность. Они обязаны будут возместить расходы, которые понесли спецслужбы, выехав на место.

Стоит отметить, что именно Актобе является в списке лидеров по количеству ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Здесь "минировали" практически всё школы, суды, вокзал, университеты, колледжи и даже кафе. А совсем недавно в телеграм-канале появилось сообщение о готовящемся массовом убийстве в школах Актобе. Автор показал фото и видео оружия, перечислил школы, куда собирается войти и повторить деяние казанского стрелка Ильназа Галявиева. Лжетеррористом оказался 18-летний житель одной из страны ближнего зарубежья.