Как рассказал председатель отраслевого совета по промышленности и индустриализации Регионального совета предпринимателей Фарид Бахтиозин, за прошлый год объем промышленности составил 3 160,6 млрд тенге, основная часть которого была достигнута за счет роста горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Наблюдался и рост инвестиций в основной капитал, который составил 546 млрд тенге, что на 122% выше по сравнению с 2022 годом. Также введено в эксплуатацию 45 проектов общей стоимостью порядка 30 млрд тенге с созданием свыше 1 000 рабочих мест.

– Западно-Казахстанская область – один из развитых индустриально-аграрных регионов нашей страны. Прошлый год завершился значимым событием – введено в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское», которое станет дополнительным источником объемов природного газа. Проект направлен на исполнение поручения главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений. До 2040 года здесь планируется добыть 14,2 миллиарда кубометров сырого газа и 7,1 миллиона тонн конденсата. Вместе с тем, область демонстрирует стабильность развития и в других сферах. В промышленности реализовано 12 проектов общей стоимостью более 12,7 млрд тенге с созданием более 335 рабочих мест. Среди них – производство фланцев для кабельной катушки, расширение производства силикатных кирпичей, строительство асфальтобетонного завода и другие, – говорит Фарид Бахтозин.

Как стало известно, стабильно в регионе развивается малый и средний бизнес, количество действующих субъектов выросло на 21% и составило 58 тысяч единиц. Численность занятых в них выросла на 11% и составила 126 тысяч человек. При этом эффект от работы МСБ очевиден – произведено продукции на один триллион тенге. На развитие было выделено 21,6 млрд тенге, поддержано более трех тысяч проектов в сфере МСБ с созданием свыше четырех тысяч рабочих мест. Выдано 33 гранта на сумму 138 млн тенге.

Выяснилось, что наш регион является развитым и в сфере агропромышленного комплекса. На период 2023-2026 годы сформирован пул из 40 инвестиционных проектов на сумму почти 90 млрд тенге. В этом году реализуются 15 инвестиционных проектов на сумму 6 млрд тенге. Из них уже запущено 14 проектов. Оставшийся один проект будет запущен до конца года. Доля сельхоз переработки в нашей области составила 60%. Идет работа по кооперации личных подсобных хозяйств. На сегодня действуют 270 кооперативов, из них 44 созданы по новой государственной программе «Аулы аманаты». В прошлом году было выделено более шесть млрд тенге и удовлетворено 1000 заявок по данной программе.

– Важно отметить, что в целом мерой активной занятости охвачено 26 тысяч человек, создано свыше 17 тысяч новых рабочих мест, при этом показатель – 77% от общего показателя созданных рабочих мест приходится на сельскую местность. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» к 2025 году планируется построить 18 новых образовательных учреждений. Достижения 2023 года позволяют Западно-Казахстанской области уверенно двигаться вперед, развивать все сферы, выполняя стоящие задачи, – отметил Фарид Бахтиозин.

Оксана КАТКОВА