Строительство медико-реабилитационного центра для инвалидов в новом микрорайоне Акжайык начали в августе 2022 года. Центр состоит из пяти блоков, рассчитан на 150 мест и расположен на на шести гектарах земли. Здесь будут: спортзал, бассейн, актовый зал, врачебные кабинеты, столовая и спальные места.
Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов показал журналистам этап строительных работ. По его словам, 70% работ уже выполнены. Сдать объект планируют в конце 2024 года.
— На строительно-монтажные работы выделено 7,3 миллиарда тенге, из них 90% средств из республиканского бюджета, остальные из местного. Подрядчик ТОО "Альтаир". Вопрос по инженерным сетям решим в течение года, конкурсные процедуры по поведению сетей уже ведутся. Здесь будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь будут проходить реабилитацию люди с психоневрологическими заболеваниями. В бассейне 9 на 12 метров предусмотрен подъёмник, также есть спортзал с душевыми кабинками и комнатой для тренера. Актовый зал рассчитан на 150 мест, 40 из них для лиц с инвалидностью. У сцены также установлен подъемник. Всего в здании 19 лифтов и два подъёмника. Спальные комнаты одна и двухместные, они оснащены душевыми кабинками и туалетом, — рассказал Бакытжан Нарымбетов.
Заместитель директора по строительной части подрядной организации Максим Азаров говорит, что ранее были задержки финансирования, работы на это время приостанавливались, но сейчас никаких проблем нет.
— Сейчас идут работы по электрической части. Также доделываем систему отопления, водопровода, канализации, установка приточных систем и сборка метало конструкции главного входа. Обшиваем и утепляем фасад здания. Задержек по строй материалам нет, они в основном местные. На объекте работает 85 человек, — сказал Максим Азаров.
Директор подрядной организации Нурлан Куангалиев добавил, что работать мешают погодные условия. Поэтому некоторые работы будут выполнятся в мае, с приходом тепла.