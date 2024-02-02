Строительство медико-реабилитационного центра для инвалидов в новом микрорайоне Акжайык начали в августе 2022 года. Центр состоит из пяти блоков, рассчитан на 150 мест и расположен на на шести гектарах земли. Здесь будут: спортзал, бассейн, актовый зал, врачебные кабинеты, столовая и спальные места.

Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов

Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов показал журналистам этап строительных работ. По его словам, 70% работ уже выполнены. Сдать объект планируют в конце 2024 года.

— На строительно-монтажные работы выделено 7,3 миллиарда тенге, из них 90% средств из республиканского бюджета, остальные из местного. Подрядчик ТОО "Альтаир". Вопрос по инженерным сетям решим в течение года, конкурсные процедуры по поведению сетей уже ведутся. Здесь будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь будут проходить реабилитацию люди с психоневрологическими заболеваниями. В бассейне 9 на 12 метров предусмотрен подъёмник, также есть спортзал с душевыми кабинками и комнатой для тренера. Актовый зал рассчитан на 150 мест, 40 из них для лиц с инвалидностью. У сцены также установлен подъемник. Всего в здании 19 лифтов и два подъёмника. Спальные комнаты одна и двухместные, они оснащены душевыми кабинками и туалетом, — рассказал Бакытжан Нарымбетов. Будущий бассейн реабилитационного центра.

Заместитель директора по строительной части подрядной организации Максим Азаров говорит, что ранее были задержки финансирования, работы на это время приостанавливались, но сейчас никаких проблем нет.

Фото Медета Медресова

— Сейчас идут работы по электрической части. Также доделываем систему отопления, водопровода, канализации, установка приточных систем и сборка метало конструкции главного входа. Обшиваем и утепляем фасад здания. Задержек по строй материалам нет, они в основном местные. На объекте работает 85 человек, — сказал Максим Азаров.

Директор подрядной организации Нурлан Куангалиев добавил, что работать мешают погодные условия. Поэтому некоторые работы будут выполнятся в мае, с приходом тепла.