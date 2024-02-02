С первого января уральцы ездят в автобусах по новому тарифу. При безналичной оплате проезд составляет 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей до 18 лет. Наличными - 200 и 100 тенге соответственно. Добавились льготные группы, в числе которых и пенсионеры. Если раньше они оплачивали полную стоимость проезда. то теперь только половину. Увеличился и возраст детей-льготников. Ранее в эту категорию входили только дети до 16 лет, а теперь 50 тенге за проезд платят дети до 18 лет.

Вроде бы казалось, что теперь все довольны. Ну или почти все. Но оказалось, что нет. Размер нового тарифа оказался не выгодным. Ведь в основном на автобусах ездят именно пенсионеры, школьники и студенты до 18 лет.

Генеральный директор ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Диас Джанибеков говорит, что каждый год при акимате действует тарифная комиссия. Она состоит из депутатов, общественников и сотрудников самого акимата. Комиссия утверждает стоимость маршрута на текущий год. У каждого маршрута есть свои расчеты, которые утверждены министерством транспорта, есть правила и методика субсидирования. Она затрагивает все расходы перевозчика и из чего складывается стоимость конкретного маршрута.

– В Уральске есть более 50 маршрутов, по каждому из них производится расчет и утверждается стоимость. К примеру, расходы маршрутов №22 и №30Д совершенно разные. Поэтому берется расчет на каждый маршрут. В январе прошлого года тарифная комиссия утвердила стоимость маршрута на 2023 год. В тот момент стоимость дизтоплива составляла 230 тенге за литр. По этой стоимости и утвердили тариф. В марте 2023 года летнее дизтопливо подорожало до 260 тенге, рост 14%. Растраты на дизтопливо в структуре затрат при обслуживании городского общественного транспорта составляют более 30%. Другими словами, это одно из крупных статей затрат при эксплуатации автобуса. После подорожания дизтоплива в акимате никто не стал делать перерасчет тарифа. Сказали: «Мы вам на год утвердили. Работайте по этому тарифу». Хотя в законе говорится, что если рост идет больше чем на 10%, то необходимо пересматривать тариф. Ведь такой рост сложно экономически выдержать этот тариф и соблюдать все свои обязательства. Так мы и проездили до конца года, - говорит Диас Джанибеков.

Позже, по словам Джанибекова, начали поднимать вопрос о поднятии стоимости проезда. Сначала предложили тариф в 150 тенге, потом 120, в итоге остановились на 100 тенге. Глава автопарка уверен, что если бы тариф утвердили в 150 тенге, то это бы, в принципе, покрывало повышение стоимости дизтоплива и включение дополнительных льготных категорий пассажиров. Но тариф подняли только до 100 тенге, и эти 20 тенге погоду не сделали. Другими словами, они лишь частично покрыли повышение стоимости дизтоплива. А тут сверху добавились еще и дополнительные категории льготников.

– Если бы нам ранее подняли бы тариф хотя бы до 120 тенге, то мы худо-бедно могли бы регулировать затраты. Акимату пришлось предусмотреть какую-то небольшую сумму дополнительных субсидий. Но поскольку мы и тариф нормально не подняли и льготников прибавили, то наше положение не улучшилось. Поэтому мои коллеги наверное и считают, что лучше вернуть прежний тариф и убрать льготников. Я считаю, что назад дороги нет и нам нужно двигаться дальше. Необходимо пересмотреть размер субсидий. Теперь решение за акиматом. В противном случае, будем загонят в минус все предприятия пассажир перевозчиков. Мы не против льготников, пенсионеров и детей до 18 лет. Наверное эти категории действительно заслуживают того, чтобы пользоваться льготами. Но раз уж государство поддерживает социальную категорию населения, то нужно понимать, что бизнес не может существовать без соответствующих выплат. Государство должно возмещать эти убытки. К примеру, из-за того, что у нас появилась дополнительная категория льготников, мы теряем порядка 150 тысяч тенге в день. Раньше я на эти деньги покупал дизтопливо или покупал запчасти. Сейчас я этих денег не вижу, государство мне их не возмещает, - подчеркнул он.

Диас Джанибеков не исключает, что со временем это приведет к тому, что на линию будут выходить меньше автобусов, а об обновлении автопарка и вовсе не может быть и речи. Ведь в прошлом году они набрали кредиты на покупку новых автобусов, которые также нужно погашать.

Директор ТО «БатысДилижанс» Владимир Юркевич отметил, что после повышения тарифа в его предприятии также выручка не прибавилась. Более того начались жалобы от водителей и кондукторов, что пенсионеры передают свои карты своим детям и те ездят по льготным тарифам. Юркевич говорит, что возникновение таких ситуаций было очевидным, и до введения нового тарифа он обращался в SmartQala с просьбой сделать именные карты либо с фотографией обладателя, то есть песионера.