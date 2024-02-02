«На одного исполнителя четыре начальника». О беспорядке в госорганах рассказали в АДГС

В некоторых министерствах Казахстана на одного специалиста приходится сразу четыре руководителя. Об этом на брифинге СЦК заявил зампред Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов, передает Tengrinews.kz.

По словам Муксимова, в прошлом году был проведен масштабный анализ в четырех сферах. Это торговля и интеграция, финансы, сельское хозяйство, а также экология и природные ресурсы.

- Первое из тех признаков бюрократизма, которые мы встречаем, – недостаточность и переизбыток структуры управления и штатной численности. Зачастую в государственных органах есть факты избыточного количества руководящих должностей. К примеру, штатная численность центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов составляет 122 единицы, из которых 61 должность является руководящей. То есть соотношение руководящего и исполнительского звена 1 к 1. Также в структуре данного министерства есть отдельный департамент, где соотношение вовсе 4 к 1, то есть четыре руководителя и один исполнитель. В частности, речь идет о директоре, заместителе директора, двух руководителях управления, и на все это - один главный эксперт, - привел примеры Салауат Муксимов.

По словам зампреда агентства, такой избыток начальников способствует уменьшению нагрузки на руководящий состав, снижает эффективность и оперативность управления, размывает ответственность, сокращает финансовые возможности для стимулирования работников.