Сегодня, второго февраля, в здании Ассамблеи народа Казахстана собрались владельцы иностранных автомобилей. Встречу организовали сами полицейские. Так, заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что с сегодняшнего дня водителей иностранных авто начнут штрафовать за неоформленные транспортные средства.

Владельцы в свою очередь в очередной раз просят отменить утильсбор и дать им возможность оформлять страховой полис и пользоваться автомобилем в стране.

— Машины казахстанской регистрации на рынке стоят дорого, купить хорошую машину могут позволить себе люди с деньгами. Я во время легализации не смог купить машину и приобрёл её недавно. Получается, что те 20 тысяч, кто оформил раньше имеют права ездить, а мы не попали в их число. Мы понимаем, что акция была разовая, но утильсбор иногда доходит до стоимости самого авто. Мы просим повторить эту акцию. До каких пор мы должны переплачивать? Почему в других странах импортные машины стоят гораздо дешевле, чем у нас?! — говорят владельцы иностранных машин.

Они говорят, что утильсбор собирают, а самого завода по утилизации транспортных средств в стране нет.

- После вмешательства президента утильсбор снизили, и тут же повысили первичную регистрацию. Почему? Что изменилось? Какая была необходимость повышать регистрацию? Какие затраты несет государство при этой процедуре? В нашей стране несоизмеримы зарплаты и государственные платежи. С какого потолка берут эти значения? Почему настолько завышены штрафы, стоимость госуслуг. Установили минимальную зарплату, так вот к ней и должны быть привязаны платежи! Как человек с минимальной зарплатой в 85 тысяч тенге должен платить штраф в 63 тысячи тенге, скажем на мат на улице. Ну, вот так получилось, обматерился случайно, оплатил штраф и что ему и его семье теперь с голоду умереть? Или нужно на лечение ехать за границу, даже в тот же Узбекистан, нужно делать паспорт, денег и так нет, а тут еще паспорт стоит как треть той же самой минимальной зарплатой. Про утильсбор и регистрацию и говорить нечего. Несчастные три миллиона соберешь, и не знаешь что делать. То ли в нашей стране 30-летнюю рухлядь взять, то ли за границей нормальную, но пока ее оформишь, она тебе уже в 6-7 млн встанет. Вот как жить простым людям? Почему эти вещи не озвучивают депутаты мажилиса и сената? Штрафы, налоги, госуслуги должны быть соизмеримы доходу большинства жителей страны , - возмущается житель Уральска.

Между тем, по словам сотрудников правоохранительных органов, нарушения, совершенные водителями иностранных автомобилей тяжело отследить. К тому же были и те, кто покупал их для личной выгоды, чтобы позже перепродать.

— Вы знали законодательство, но все равно покупали автомобили. Переоформления авто по льготной акции больше не будет. Вы имеете право купить авто, но в течение десяти дней должны оплатить все сборы и зарегистрировать его в Казахстане. Мы всем говорили об этом, на что вы надеялись, покупая авто?, — говорит Жанболат Жаншин.

В конце встречи автовладельцы записали видеообращение президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им с проблемой.