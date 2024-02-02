С 8:00 третьего февраля до 17 часов четвертого февраля участок дороги по улице Кабдолова в районе подъездного железнодорожного пути №1 будет закрыт, сообщили в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Движение автомобилей будет временно ограничено.

