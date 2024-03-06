Пенсионерка взыскала алименты с взрослого сына в Актобе

68-летняя пенсионерка обратилась в суд требуя установить выплату алиментов от её взрослого сына, передает пресс-служба суда №3 города Актобе.

Пожилая женщина обратилась за помощью в связи с ухудшением своего здоровья и неспособностью оплатить необходимую операцию.

— В суде было принято решение о мирном урегулировании вопроса. Сын обязался выплачивать своей нетрудоспособной матери алименты в размере 151 372 (41 МРП) тенге в месяц. Гражданское дело было закрыто, и судебное решение вступило в силу, — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно нормам статьи 145 Кодекса «О браке и семье» трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них, уточнили в ведомстве.