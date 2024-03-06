Четвертого марта осужденный за сепаратизм Денис Рудных объявил голодовку. На такой отчаянный шаг мужчина пошел из-за несогласия с вынесенным приговором. Напомним, мужчину приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы не только за сепаратистские высказывания в сети, но и разжигание межнациональной розни.
О своем решении Денис Рудных заранее письменно уведомил руководство колонии средней безопасности №27, в котором он отбывает наказание. При этом осужденный отказался не только от еды, но и воды. Сестра мужчины Евгения обеспокоена этим, так как в последнее время у Рудных начались проблемы со здоровьем. По её словам, мужчина настроен решительно.
В прокуратуре ЗКО сообщили, что причиной голодовки так же послужило то, что Денису Рудных отказали в пересмотре дела в верховном суде.
– С осужденным встречалось руководство ДУИС и колонии, а так же прокурор по надзору Туремуратов. Ему были разъяснены последствия отказа от приема пищи, и ухудшения здоровья. К администрации учреждения №27 он претензии не имеет. В настоящее время с осужденным проводятся профилактические работы. По вышеуказанному факту был собран первичный материал и зарегистрирован в КУИ учреждения №27 ДУИС по ЗКО, - сообщили в прокуратуре ЗКО.
