Четвертого марта осужденный за сепаратизм Денис Рудных объявил голодовку. На такой отчаянный шаг мужчина пошел из-за несогласия с вынесенным приговором. Напомним, мужчину приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы не только за сепаратистские высказывания в сети, но и разжигание межнациональной розни.

О своем решении Денис Рудных заранее письменно уведомил руководство колонии средней безопасности №27, в котором он отбывает наказание. При этом осужденный отказался не только от еды, но и воды. Сестра мужчины Евгения обеспокоена этим, так как в последнее время у Рудных начались проблемы со здоровьем. По её словам, мужчина настроен решительно.

В прокуратуре ЗКО сообщили, что причиной голодовки так же послужило то, что Денису Рудных отказали в пересмотре дела в верховном суде.