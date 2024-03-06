Будут ли снижать утильсбор в Казахстане, ответили в Министерстве промышленности

Четвертого марта прошла встреча с инициативной группой граждан по вопросу легализации автотранспорта с иностранной регистрацией, передает Nur.Kz. Во время встречи с представителями инициативной группы прошло обсуждение предложений и вопросов от граждан касательно уменьшения стоимости первоначальной регистрации и размера утилизационного сбора при импорте приобретенных за рубежом автомобилей. Ранее с таким же предложением выступали депутаты.

Несмотря на обсуждение данный вопрос оставили без изменения. Объяснив это тем, что текущие меры помогают улучшить конкурентоспособность отечественного производства и управление отходами.

На сайте министерства промышленности и строительства РК сообщается, что снижение тарифов в настоящее время не рассматривается.

— Участникам встречи разъяснено, что снижение тарифов в настоящее время не рассматривается. Соответствующие меры по наличию платежей при регистрации иностранных авто, введены с целью не только ограничить ввоз транспортных средств, несоответствующих техническому регламенту, но и направить средства на развитие отечественного производства автотранспорта, — сказано в сообщении.

Таким образом, установленные в декабре 2023 года правила по утилизационному сбору остаются в силе. Стоимость ввоза автомобилей из-за рубежа для казахстанцев не изменится.