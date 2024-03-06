Женщина провалилась под лёд в Атырауской области

Случай произошёл пятого марта в 15:10 на реке Шарон в Курмангазинском районе, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

— Полицейские проезжали мимо, когда 32-летняя женщина провалилась под лёд и стала звать на помощь. Инспекторы службы патрульной полиции Курмангазинского районного отдела полиции Шынтас Алисултан и Батыржан Бакытулы вытянули её на берег и оказали первую медицинскую помощь, — пояснили в ведомстве.

Атырауские полицейские предупреждают, что в связи с потеплением, выход на лёд опасен для жизни человека.