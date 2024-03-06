Авария произошла в 08:36 на 120-м километре трассы Актобе-Астрахань. Столкнулись машины «Ларгус» и «Хайлюкс». По предварительной информации, в результате столкновения в первой машине произошло возгорание.

-Погибли 8 человек, у них были травмы, несовместимые с жизнью. Трех пациентов доставили в Мугалжарскую районную больницу, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

В прокуратуре Актюбинской области отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель и два пассажира автомашины «Тойота Хайлюкс» доставлены в ЦРБ Мугалжарского района. Ход расследования находится на личном контроле прокурора области.