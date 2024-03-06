Глава минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что цены на сжиженный нефтяной газ вырастут на 5-8 тенге, передает Tengrinews.kz.
В ходе брифинга в Министерстве энергетики, руководитель ведомства в ответ на вопросы от прессы подчеркнул, что речь идет о планомерной работе.
— Мы планируем ежегодное увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение - порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов. Весной в планах министерства это повышение стоит, — сообщил Алмасадам Саткалиев.