Трагедия произошла сегодня, 6 марта, в 8:36 близ села Сагашили Мугалжарского района на трассе Актобе-Астрахань. Столкнулись машины «Ларгус» и «Хайлюкс». В результате в первой машине произошло возгорание, погибли восемь человек. Как выяснилось, машина направлялась в Актобе из Темирского района.

На установление личностей погибших понадобилось время. Позже стало известно, что в сгоревшем «Ларгусе» погибли 58-летняя женщина с двумя внуками, одному из них 9 лет, второму 8 марта должно было исполниться 12 лет, мужчина 46 лет с сыном-школьником, его 45-летняя сестра с ребенком, которому было всего 6 лет. Погиб также водитель.

– Водителя и двух пассажиров автомашины «Тойота Хайлюкс» доставили в ЦРБ Мугалжарского района, от госпитализации они отказались, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По данным областной прокуратуры, по указанному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход расследования прокурор области взял на личный контроль.

Фарид ЗАРИП