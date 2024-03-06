По итогам января этого года цены на растения и цветы в Казахстане выросли на 8,2% за год, сообщается на сайте energyprom.kz
.
В региональном разрезе наибольшее удорожание отмечено в Карагандинской области: на очень ощутимые 41,5% за год
. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область (на 18,1%) и Астана (на 14,5%). Наименьший годовой рост цен был зафиксировали в Алматы: на 1,3%. В Акмолинской, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне января прошлого года. Ещё в двух регионах цены снизились: в Павлодарской области — на 0,9% в годовой динамике, в Улытауской области — на 6,1%.
Популярные во всём мире розы на сельскохозяйственных рынках РК в январе продавали в среднем по 946 тенге за штуку. Дороже всего они обходились жителям Абайской области: 1,4 тысячи тенге. На 100 тенге дешевле они стоили в Костанайской и на 200 тенге дешевле в Восточно-Казахстанской областях. Меньше всего платить за одну розу приходилось в Шымкенте: всего 600 тенге. В Западно-Казахстанской области розы стоили 648 тенге, в Кызылординской — 667 тенге.
Тем временем за 2022 год в Казахстане собрали 17,6 млн цветов. Цветы выращивали и собирали в 13 из 20 регионов страны. Больше всего цветов за год собрали в Алматинской области, на второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Карагандинская области.
В преддверии 8 марта аналитики Energyprom.kz изучили структуру казахстанских экспорта и импорта цветов со странами ЕАЭС. По итогам января–декабря 2023 года в страны ЕАЭС Казахстан чаще всего отправлял свежие срезанные цветы и бутоны роз, гвоздик и хризантем. Помимо этого, на экспорт часто шли привитые или непривитые розы и орхидеи, а также гиацинты, нарциссы и тюльпаны, находящиеся в состоянии вегетации и цветения.
Любопытно, что, по данным опроса picodi.com, проведённого в 2022 году, лишь 39% казахстанских женщин хотят получить к празднику цветы.
87% женщин чаще всего получают цветы на работе, 89% — от близких. Кстати, женщины в 56% случаев сами дарят цветы 8 марта. Мужчины дарят цветы в 70% случаев.
Отметим: согласно опросу, цветы занимают лишь пятое место среди предпочитаемых подарков. Самыми желанными подарками к 8 марта женщины считают деньги (69%), духи (63%) и косметику (54%). А вот меньше всего казахстанкам хотелось бы получать в подарок алкоголь (50%), нижнее бельё (44%) и открытки (38%).
Также департамент государственных доходов по Мангистауской области поделился интересными фактами, связанными с ввозом цветов из–за границы.
Так, за январь–февраль 2023 года в Казахстан ввезли цветов весом в 1 341 тонн или 24,6 миллиона штук бутонов, стоимостью 9,5 миллиона долларов США.
Наибольшей популярностью пользовались розы, их было ввезено весом 799 тонны, стоимостью 5,8 миллиона долларов США. На втором месте – хризантемы, на третьем месте – гвоздики.
Также были популярны лилии, свежие срезанные цветы и бутоны тюльпан, hydrangeas, гипсофила, финикса, ириса, гортензии и других экзотических цветов.
Цветы ввозились из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля, Узбекистана, Китая (и Турции.