Во время очередной сессии маслихата депутат Мереке Габдуалиев в очередной раз поднял проблему отсутствия билетов на поезд. Жители ЗКО не могут приобрести проездные документы до крупных городов Казахстана. К примеру, с 4 июля в Астане будет проходить чемпионат страны по стрельбе из лука. Из нашей области в первенстве должны принять участие 42 спортсмена. Лучшие могут получить путевку на чемпионат Азии в Тайвань.

– Это олимпийский вид спорта и от чемпионата зависит формирование олимпийской сборной страны. Нашу область представляют 42 спортсмена, это внушительная команда. Но проблема в том, что на второе июля нет билетов на поезда. Мы этот вопрос уже поднимали. Даже федерация просит выделить один дополнительный вагон, чтобы наши спортсмены могли доехать до Астаны. Кроме этого, инвалидам выдали путевки на отдых в санаториях. Государство оплачивает им за это деньги. Но опять нет билетов на поезд. Сумма, потраченная на путевки, прогорает, так как они не могут уехать, - негодует депутат.

По словам Габдуалиева, в прошлом году этот вопрос уже поднимался, они просили выделить дополнительный поезд. Однако вместо этого убрали поезд «Тальго», который курсировал между Астаной и Уральском.

– При этом на странице «Казакстан темир жолы» есть объявление о том, что запускаются дополнительные поезда по маршрутам Астана-Шымкент, Астана-Алматы. В других регионах есть динамика развития, - отметил депутат.

Народный избранник предложил провести отдельное заседание, пригласив представителей министерства транспорта.

Между тем, буквально сегодня стало известно о том, что дополнительный поезд в столицу будет запущен. Только не раньше осени этого года. Об этом сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев.



Глава профильного министерства также рассказал о системной работе проводимой в части обновления парка железнодорожных вагонов. Так, если в текущем году будет закуплено 140 единиц новых вагонов, то уже в следующем 2025 году закупят 224 новых вагонов.



Говоря об авиаперевозке пассажиров, следует отметить, что в настоящее время по маршруту Уральск – Астана на коммерческой основе авиакомпания «Эйр Астана» выполняет 6 рейсов в неделю, лоукостер Fly Arystan - 4 рейса в неделю.





