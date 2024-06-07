Шестого июня на заседании сената бывший заместитель акима ЗКО, а ныне депутат верхней палаты Парламента Арман Утегулов поднял вопрос о проблемах железнодорожной отрасли в регионе. По его словам, пока в соседних странах запускают высокоскоростные поезда и развивают туризм, в Казахстане до сих пор не могут обеспечить перевозку жителей из одного региона в другой.

Сенатор считает, что основные проблемы отрасли пассажирских перевозок связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, износом и дефицитом вагонов, а также низким уровнем автоматизации процессов. Кроме того, несмотря на высокую стоимость билетов, качество обслуживания пассажиров остаётся низким, что депутат связывает с неэффективной деятельностью частных компаний, занимающихся перевозками.

— В настоящее время, ТОО «Сарыарка», занимающееся пассажирскими перевозками по маршруту Уральск-Астана, несмотря на интенсивные субсидии из республиканского бюджета, не выполняет свои обязанности в полной мере. Особенно в летний сезон затрудняются возможности получения билетов и часто возникают недовольства со стороны пассажиров. Компания не хочет тратиться на дополнение составов дополнительными вагонами и покупку новых вагонов. В результате, жители региона остаются без билетов, а на покупку авиабилетов не у всех есть возможность. К примеру, сейчас, если вы ищете билет по маршруту Уральск-Астана, Алматы, то более чем на один месяц они уже закончились. Несколько лет назад был запущен еще один поезд Тальго, но из-за нерентабельности маршрута он был остановлен, — сказал Арман Утегулов.

Утегулов добавил, что трудности с покупкой билетов вынуждают людей использовать частные такси для поездок в Астану и Актобе, чем увеличивают риск автокатастроф.

— Пока соседние страны привлекают на железные дороги инвестиционные проекты, развивают туризм, запускают высокоскоростные поезда, мы не можем оказывать качественные услуги перевозки из одного региона в другой на должном уровне. Прошу рассмотреть вопрос о возврате от физического лица в собственность государства компании пассажирских перевозок ТОО «Сарыарка». Дать поручение о выделении новых вагонов для направления Уральск. В случае задержки поездов, рассмотреть возможность автоматизации процесса возврата компенсации и увеличения ее размера, что, в свою очередь, усилило бы ответственность и предотвратило бы задержки, — сказал Арман Утегулов.