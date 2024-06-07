В Казахстане школьники изучают в 2,5 раза больше предметов, чем в Японии

На заседании сената депутат Алтынбек Нухулы выразил обеспокоенность из-за перегруженности учебных программ в школах и качества среднего образования. Он отметил, что казахстанские школьники изучают слишком много предметов и используют учебники, написанные научным языком, который не всегда понятен детям.

В своём запросе сенатор указал, что в странах с высоким уровнем образования, таких как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада, ученики 7-8 классов изучают только 4-6 специализированных предметов. В то же время, в Казахстане на этих же классах преподают 15 предметов, а в 9 классе — даже 16.

— В Казахстане школьники получают слишком большой объем информации. Количество обязательных учебных предметов в Казахстане в 2,5 раза больше, чем в других странах. Ни в одной развитой стране мира нет такого чрезмерного большого количества учебных предметов. У нас химия, биология, география преподаются как отдельные предметы в объеме 578 часов, а в таких странах как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада эти предметы сгруппированы в одну дисциплину науки и изучаются в объеме 324 часа. Тем не менее за последние 15 лет естественная научная грамотность учащихся в этих странах остается высокой, — сказал Алтынбек Нухулы.

Нухулы предложил изменить школьную программу. Чтобы повысить качество среднего образования нужно разработать содержание образования, которые будут соответствовать нашему времени.