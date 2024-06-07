Почти пять тысяч гектаров зерновых посевов пострадали во время паводка в ЗКО

— 17 мая утвердили правила возмещения ущерба, причиненного паводком в сфере растениеводства. В настоящее время в районах создали комиссии, которые определяют размер возмещения затрат по всем видам культур. Начался приём заявок на возмещение понесенного ущерба, — пояснил Рустем Зулкашев.

Исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев рассказал, что по данным районных акиматов и акимата Уральска от паводка пострадало 4955 гектаров зерновых посевов, 5,1 гектара садов, 2,1 гектара теплиц и клубничных насаждений.Также он отметил, что из резерва бюджета области на возмещение убытков павших от паводков сельскохозяйственных животных выделили 187,5 миллиона тенге. По 139 заявлениям выплатили 151,6 миллиона тенге.