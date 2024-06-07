Чиновника из Атырау осудили за подстрекательство к даче взятки

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя отдела охраны труда и безопасности управления госинспекции труда. Его обвини подстрекательстве к даче взятки в значительном размере, покушении на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.

Из материалов дела следует, что подсудимый уговорил директора ТОО дать взятку должностному лицу. Чиновник обманул предпринимателя сказав, что за вознаграждение может изменить акт комиссии специального расследования несчастного случая. Подсудимый за положительное решение этого вопроса получил от директора ТОО шесть миллионов тенге. К слову, директора ТОО также привлекли к уголовной ответственности.

Приговором суда, бывший госслужащий признан виновным. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы и пожизненно запретили занимать должности на госслужбе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.