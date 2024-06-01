В филиале обязательного социального медицинского страхования по ЗКО ответили, нужно ли платить за ОСМС индивидуальному предпринимателю, если он входит в льготную категорию граждан.

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются ИП, за исключением приостановивших представление налоговой отчётности или признанных бездействующими.

— ИП освобождается от уплаты взносов за себя в случае, если он относится к одной из следующих категорий: дети, получатели пенсионных выплат, инвалиды, обучающиеся по очной форме студенты и многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Кұміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени. Однако, за своих наёмных работников он обязан оплачивать отчисления и удерживать взносы с их заработной платы за ОСМС, как работодатель, — пояснили в филиале.

Отмечается, если его работник относится к какой-либо из вышеуказанной льготной категории, то ИП не производит платежи за ОСМС, как работодатель.