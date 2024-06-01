1 июня на площади Первого Президента в Уральске прошел яркий и незабываемый праздник — «День защиты детей». Этот особенный день был наполнен радостью, смехом и счастьем для всех маленьких жителей нашего города.

Главным героем праздника стал Мишка – ростовая кукла, который встречал всех гостей под музыку. Мишка не просто поздравлял детей с этим замечательным днем, но и дарил им воздушные шарики, шоколадки, напитки. Восторгу малышей не было предела: они обнимали Мишку, фотографировались с ним и весело играли. На площади царила атмосфера настоящего праздника.

Руководитель ОО «Белый Парус» Мирас Карабинов отметил, что они каждый год устраивают подобные акции.

— Для нас это важно, не оставлять детей без внимания в такой праздник. Хотелось бы, чтобы у ребятишек отложились эти яркие моменты и положительные впечатления от праздника в памяти. Детей нужно оберегать их и создавать им условия для счастливого детства, — сказал Мирас Карабинов.

Он отметил, что дети – наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет.

— Пусть каждый ребенок растет в атмосфере любви, радости и безопасности, окруженный вниманием и заботой. Желаем всем детям мира, здоровья и безграничного счастья! Пусть каждый день будет наполнен веселыми играми, новыми открытиями и светлыми моментами. Пусть их мечты сбываются, а улыбки никогда не покидают их лица, — отметил Мирас Карабинов.

Также на площади родители поделились впечатлениями о празднике.

— Этот день стал для нас настоящим праздником радости и веселья! Организация мероприятия была на высшем уровне: все было продумано до мелочей, чтобы дети чувствовали себя комфортно и весело. Вы создали праздничное настроение для нас в этот солнечный день. Особенно хочется отметить нашего любимого героя – ростовую куклу Мишку. Сколько радости он принес детям! Спасибо вам за праздник, — поблагодарила жительница Уральска ОО «Белый Парус».

Пусть каждый «День защиты детей» будет наполнен радостью, счастьем и смехом, а дети всегда будут чувствовать себя защищенными и любимыми!