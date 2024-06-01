Надежда Тихонова – член Союза художников Казахстана. На выставке, под названием «Птицы с руки», представлено около 70 работ мастера, написанные маслом и акрилом.

Надежда Тихонова часами может говорить о своих картинах, преображаясь и зажигаясь, увлекая собеседника в свой необычный мир. Окончив Красноярское высшее художественное училище им. В.Сурикова, она посвящает свою жизнь рисованию: руководит изостудией в Красноярске, далее директор художественной школы в Уральске, преподаватель детской художественной школы им. С.Гумарова, член Союза художников Казахстана.

Высокопрофессиональный художник, отмечена дипломами, сертификатами, грамотами и любовью многочисленных учеников, которым она посвятила всю свою жизнь. На уроках прививала детям художественный вкус, любовь к прекрасному, умение видеть красоту в окружающем мире.

Доказательством этому служат ее многочисленные выставки городского, республиканского и международного уровня. Ее работы пользуются большим успехом и спросом, многие из которых нашли своих почитателей в частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Англии и США, а репродукции – в журналах и книгах. Надежда Ефимовна за свою жизнь написала несчетное количество картин. В Уральске находится около 300 работ.

— Я пишу мгновение, настроение, — говорит художница, — состояние, не конкретное лицо, а его образ, чувства, отношение к окружающей среде, пространству. А это гармония природы, Вселенной, человека. К примеру, «Всемерный потоп», «Ожившие раковины», «…из россыпей цвета». Своей экспозицией хотела показать, как многомерен и многолик наш мир, как вокруг все интересно, что есть разные взгляды на мир, на природу, на человека, на среду, в которой мы живем. У меня много картин созвучных друг другу. Когда приступаю писать, тема не отпускает и рождается несколько картин.

Портреты, натюрморты, пейзажи, многие из которых долгое время лежали на стеллажах, в выставочном зале дворца культуры «Атамекен» заиграли теплым светом, заговорили со зрителями. От них исходит добрая энергетика. Работы для выставки отобрали разных лет, начиная с 1987 года. Есть и совсем свежие, этого года.

— Живопись Надежды Тихоновой вызывает совершенно особые эмоции. Она переносит нас в добрый мир чувств, увлекает ввысь на своих крыльях. Наслаждаясь этой красотой, по-новому воспринимаешь видимый мир. Это и есть магия великого искусства, — делится Лилия Бондаренко. — Я восхищена ею как талантливой женщиной. Во всех ее картинах присутствует женское начало, кроме того, часто встречаются простые цветы – ромашки. И в каждой картине философский смысл. Ее полотна разные, но их объединяет любовь к жизни.

По словам педагога Ольги Комаровой, стиль, которым пишет Надежда Ефимовна, символический романтизм, настолько гармоничен в красках, образах, ритме, где каждый штрих особый знак, символ, заключающий глубокий смысл, что можно часами стоять у ее работ, делая новые и новые открытия.

Выставка продлится до конца июня.

Оксана КАТКОВА

фото автора