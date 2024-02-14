В министерстве туризма и спорта РК сообщили, что по итогам прошлого года в стране увеличилось число туристов. По стране путешествовали 5,4 миллиона казахстанцев и 835 тысяч иностранных гостей.

Среди зарубежных туристов широкой популярностью пользуется южная столица страны. Так, за первые девять месяцев 2023 года в Алматы побывало 409 394 человека. На втором месте Астана, туда часто приезжают по деловому туризму. За прошлый год главный город страны посетили 220 000 иностранных гостей.

На третьем месте рейтинга расположилась Мангистауская область. В Актау, расположенном на берегу Каспия, в период с января по сентябрь прошлого года приехали 34 435 иностранных путешественников.

В пятерку лучших вошли Атырауская область и город Шымкент. В нефтяной край прибыло 24 431 иностранный турист, а в третий мегаполис страны – 20 837.

Безвизовый въезд в Казахстан могут получить представители 81 стран. Власти планируют довести эту отметку до 100. Кроме того, у нас налажено международное авиасообщение с более 28 странами по 120 маршрутам.