«Парк де Пренс»
Очередная попытка Парижа оправдать вложенные силы и финансовые потоки арабских шейхов. И на пути стоит самобытный и крепкий «Реал Сосьедад» из города с самым большим количеством мишленовских ресторанов. Команда Луиса Энрике – фаворит, но не все так просто.
«ПСЖ»
Парижане твердо намерены проходить испанский клуб, и у них для этого есть все. В первую очередь, у них есть Килиан Мбаппе. В матчах такого уровня порой этого бывает достаточно. Но и мотивации у ребят из Парижа, пожалуй, более чем достаточно. Им определенно надоело каждый год претендовать на победу в турнире, а затем «сливаться» на стадии плей-офф.
Луису Энрике придется обойтись без ряда исполнителей из линии обороны. В частности, не будет сегодня на поле Кимпембе, Шкриньяра, Мендеша, Курзава. Но для «ПСЖ» главное, чтобы была эффективна атака во главе с Мбаппе. Дембеле, Барколя, Коло-Муани. А они полны решимости и готовы.
5 последних матчей ПСЖ
ПСЖ – Лилль 3:1
ПСЖ – Брест 3:1
Страсбур – ПСЖ 1:2
ПСЖ – Брест 2:2
Орлеан – ПСЖ 1:4
«Реал Сосьедад»
Дела у подопечных Иманоля Альгуасиля во внутреннем первенстве идут не лучшим образом: поражение в последнем туре от «Осасуны» и 7-е место в турнирной таблице не вселяют оптимизм в сердца болельщиков «Сосьедада». К тому же, команда не может забить уже на протяжении четырех последних матчей. Но сан-себастьянцы всегда отличались стойким характером и бойцовскими качествами, поэтому едут на «Парк де Пренс» не на закланье.
Но дать бой без ряда игроков будет гораздо сложнее. Из-за травм и дисквалификации матч пропустят Бекер, Меркеланс, Муньос, Одриосола, Фернандес и Элустондо. Под вопросом и участие Кирана Тирни.
5 последних матчей «Реал-Сосьедада»
Реал-Сосьедад – Осасуна 0:1
Мальорка - Реал-Сосьедад 0:0
Жирона - Реал-Сосьедад 0:0
Реал-Сосьедад – Райо Вальекано 0:0
Сельта - Реал-Сосьедад 1:2
История личных встреч
Она начинается лишь сейчас. Раньше эти команды между собой не встречались.
Прогноз на матч Победа «ПСЖ». Я в это верю. Можно сказать, что уверен. Поэтому возьму П1 с коэффициентом 1.65 от моих партнеров из Parimatch.
