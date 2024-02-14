«Парк де Пренс»

Очередная попытка Парижа оправдать вложенные силы и финансовые потоки арабских шейхов. И на пути стоит самобытный и крепкий «Реал Сосьедад» из города с самым большим количеством мишленовских ресторанов. Команда Луиса Энрике – фаворит, но не все так просто.

«ПСЖ»

Парижане твердо намерены проходить испанский клуб, и у них для этого есть все. В первую очередь, у них есть Килиан Мбаппе. В матчах такого уровня порой этого бывает достаточно. Но и мотивации у ребят из Парижа, пожалуй, более чем достаточно. Им определенно надоело каждый год претендовать на победу в турнире, а затем «сливаться» на стадии плей-офф.

Луису Энрике придется обойтись без ряда исполнителей из линии обороны. В частности, не будет сегодня на поле Кимпембе, Шкриньяра, Мендеша, Курзава. Но для «ПСЖ» главное, чтобы была эффективна атака во главе с Мбаппе. Дембеле, Барколя, Коло-Муани. А они полны решимости и готовы.

5 последних матчей ПСЖ

ПСЖ – Лилль 3:1

ПСЖ – Брест 3:1

Страсбур – ПСЖ 1:2

ПСЖ – Брест 2:2

Орлеан – ПСЖ 1:4

«Реал Сосьедад»

Дела у подопечных Иманоля Альгуасиля во внутреннем первенстве идут не лучшим образом: поражение в последнем туре от «Осасуны» и 7-е место в турнирной таблице не вселяют оптимизм в сердца болельщиков «Сосьедада». К тому же, команда не может забить уже на протяжении четырех последних матчей. Но сан-себастьянцы всегда отличались стойким характером и бойцовскими качествами, поэтому едут на «Парк де Пренс» не на закланье.

Но дать бой без ряда игроков будет гораздо сложнее. Из-за травм и дисквалификации матч пропустят Бекер, Меркеланс, Муньос, Одриосола, Фернандес и Элустондо. Под вопросом и участие Кирана Тирни.

5 последних матчей «Реал-Сосьедада»

Реал-Сосьедад – Осасуна 0:1

Мальорка - Реал-Сосьедад 0:0

Жирона - Реал-Сосьедад 0:0

Реал-Сосьедад – Райо Вальекано 0:0

Сельта - Реал-Сосьедад 1:2

История личных встреч

Она начинается лишь сейчас. Раньше эти команды между собой не встречались.

Прогноз на матч Победа «ПСЖ». Я в это верю. Можно сказать, что уверен. Поэтому возьму П1 с коэффициентом 1.65 от моих партнеров из Parimatch.

