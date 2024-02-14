«Услуги парня» на 14 февраля появились на популярном сайте объявлений Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди тех, кто не против подзаработать на одиноких женских сердцах, - пользователь из Семея с ником Маутхан. Он представил широкий спектр услуг кавалера. За то, чтобы «засветиться в Stories», парень просит 15 тысяч тенге. Но если на "истории" будет отметка парня, то цена вырастает до 25 тысяч тенге.

А вот услугу «посидеть в ресторане» казахстанец оценил всего в 10 тысяч тенге. Но в скобках указал, что счет оплачивает сама девушка. Дешевле стоит сходить с Маутханом в кино: всего 5 тысяч тенге. Правда, кто покупает билеты, в объявлении не указано. Но логично предположить, что кавалер Маутхан и здесь тратиться не станет.

Ну и какой День святого Валентина без цветов? Это тоже прописано в прайс-листе. Если букет купит сама девушка, то парень подарит его за 5 тысяч тенге. Но если в цветочный парню придется бежать самому, то цена вырастает в четыре раза. Самая дорогая услуга в этом объявлении - «подраться за вас».

Пустить в ход кулаки парень готов за 30 тысяч тенге. Но если предстоит схватка с бывшим парнем, то цена составит уже 50 тысяч тенге. Наш корреспондент связался с автором объявлением и узнал, есть ли гарантия, что Маутхан в драке не проиграет. Парень сообщил, что в прошлом занимался айкидо.

Аналогичные услуги можно найти и на сайте объявлений соседней страны. Российские мужчины предлагают более широкий спектр услуг, но и цены, надо отметить, немного выше. К тому же, там есть и девушки: за 5 тысяч рублей (около 24 500 тенге) дама сходит с клиентом в ресторан, а за 2 тысячи рублей (почти 10 тысяч тенге) - в кино.