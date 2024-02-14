Антикоррупционная служба по ЗКО проводит досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Оралбая Жаксымбетова. Об этом сообщили в прокуратуре ЗКО.

По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 миллионов тенге.

– Деньги выделило управление физической культуры и спорта ЗКО подконтрольному ему ТОО «ФК Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе Artsport. В настоящее время проверяется причастность остальных лиц и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений, - сообщили в надзорном органе.

С санкции суда Оралбай Жаксымбетов заключен под стражу на два месяца. Он будет находиться под арестом во время досудебного расследования.

Иную информацию, в интересах следствия, прокуроры раскрывать не стали.

Оралбай Жаксымбетов родился в 1979 году ЗКО. В течение многих лет работал на различных должностях в области спорта.

Напомним, в 2020 году бюджет ФК «Акжайык» составил 635 млн тенге, в 2021 году – порядка одного миллиарда, в 2022 году – 1 млрд 100 млн тенге. Лишь в 2023 году бюджет клуба и центра сократили до 400 миллионов тенге. Сокращение средств, возможно, было связано с тем, что профессиональный клуб вылетел из Премьер-лиги.