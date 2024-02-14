Глава Миннауки и высшего образования в кулуарах мажилиса прокомментировал так называемый "список девственниц", распространившийся в одном из вузов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в медвузе Алматы достоянием общественности стал файл, содержащий личные данные студенток. Он представляет собой список студенток с информацией, кто из них якобы является девственницей, а кто - нет.

Представители СМИ поинтересовались у главы Миннауки и высшего образования, какие меры в данном случае примет его ведомство.

– Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства. Есть закон "О защите персональных данных". Здесь, скорее всего, речь об административном нарушении, - заявил Саясат Нурбек.

Однако его ответ не удовлетворил журналистов. Они задались вопросом, кому и для чего нужна была эта информация.