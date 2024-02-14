В травматологические пункты города продолжают поступать горожане, получившие различные травмы из-за гололеда. Так, по данным пресс-службы управления здравоохранения, за сутки с 8.00 13 февраля до 8.00 следующего дня в травмпункты Уральска поступили 204 пациента с различными травмами. Из них 155 человек поступили в областную многопрофильную больницу, 42 - в городскую, семеро поступили в детскую.

Пяти пациентам врачи назначили дневной стационар, 166 горожан направлены на амбулаторное лечение. Ещё 33 пациента пришлось госпитализировать в круглосуточный стационар.

В основном люди получили такие травмы, как закрытые переломы ключицы, верхней и нижней конечности, ушибы мягких тканей надбровной области, бедренной кости, стопы, плечевого сустава и другие.