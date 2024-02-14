Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области

Инцидент произошел 14 февраля 3:25 на железнодорожной станции "Кулсары" Жылыойского района. По данным пресс-службы регионального ДЧС, с рельсов сошли семь единиц полувагонов тепловоза. Они принадлежат ТОО «Тенгизшевройл». К счастью, вагоны не опрокинулись.

Всего тепловоз состоит из 62 единиц вагонов.

– Было установлено, что тепловоз был загружен серой. В данном случае разлива серы не произошло. Жертв и пострадавших нет. Для проведения ремонтно-восстановительных работ из села Макат выехал восстановительный поезд АО «НК КТЖ», - сообщили в ДЧС.

На месте организовали горячую линию и развернули оперативный штаб.