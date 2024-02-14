Чудовищное преступление произошло в июле прошлого года. Игравшую во дворе пятилетнюю Еркежан Нурмахан обманным путём к себе домой завёл сосед. Затем изнасиловал и нанёс многократные ножевые ранения. В сентябре 48-летнего педофила приговорили к пожизненному заключению.

Осуждённый ранее отсидел 10 лет за убийство. Весной прошлого года он ударил топором по голове соседа. Местный суд освободил его условно. Семья погибшей Еркежан считает, что если бы судья Нургазы Шетенов не вынес мягкий приговор Сайдолиму Гайибназарову, их дочь была бы жива. Кстати, после трагедии судью понизили в должности.

А вчера, 12 февраля, в Сарыагашском районном суде области огласили приговор сотруднику районного отдела пробации Турарбеку Тильдаханову. Его обвинили в халатности, повлекшей тяжкие последствия. По версии обвинения, сотрудник местной службы пробации не предложил заменить ограничение свободы на реальный срок и не достаточно хорошо контролировал осуждённого.

Сам подсудимый вину свою не признал и просил суд оправдать его.

Приговором суда Турарбек Тильдаханов признан виновным в халатности и приговорен к двум годам лишения свободы. Кроме этого, суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.