По данным Антикоррупционной службы РК, в суде рассматривается уголовное дело в отношении главного бухгалтера средней школы Актобе.

По версии следствия, он на протяжении восьми лет перечислял на свой банковский счет деньги под видом зарплаты. Общий ущерб по уголовному делу составил свыше 413 миллионов тенге. Только за один год он перечислил себе более 200 миллионов тенге. Это составило 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

Наряду с ним, направлено в суд уголовное дело в отношении директора указанной школы. Она злоупотребив своими должностными полномочиями, передала главному бухгалтеру свой ЭЦП-ключ. А бухгалтер совершал вышеуказанные факты хищения.

Помимо этого, она подозревается в хищении средств на сумму свыше шести миллионов тенге. Она перечисляла заработную плату фактически неработающему педагогу, а также сверх установленной заработной платы работникам школы.