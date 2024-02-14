Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО провел мониторинг в ветеринарной отрасли, который показал, что сложившаяся ситуация была обусловлена массовыми нарушениями со стороны ветеринарных подразделений местных исполнительных органов, отсутствием надлежащего контроля за соблюдением ветеринарного законодательства, а также неэффективным управлением системой ветеринарной службы со стороны МИО.



С 2022 по 2023годы на развитие ветеринарной отрасли государством было выделено 4,8 млрд тенге, которые должны были стимулировать улучшение эпизоотической ситуации и обеспечить рост поголовья скота. Но как это оказалось на деле, рассказал первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Муратбек Касымов. По его словам, за этот период в области зарегистрирована 21 вспышка особо опасных заболеваний. Забито 1 516 голов больного скота, на возмещение ущерба выплачено свыше 15 млн тенге бюджетных средств.

— Созданная министерством сельского хозяйства база данных идентификации сельскохозяйственных животных на регулярной основе ветеринарными подразделениями на местах не обновляется. В базу данных на момент мониторинга не было введено более 18 тысяч голов сельхоз животных. 70 голов КРС и 30 голов лошадей, принадлежащих владельцу крестьянского хозяйства Нургалиеву (Бурлинский район) до настоящего времени не идентифицированы. В результате, крестьянские хозяйства могут быть лишены государственной поддержки. Вследствие ненадлежащей организации работы по идентификации владельцы более 500 крестьянских хозяйств не смогли получить в 2022 году субсидии для развития бизнеса, а 365 крестьянских хозяйств – для получения субсидий были вынуждены идентифицировать 42 879 сельхоз животных за свой счет, – озвучил Муратбек Касымов.

Отсутствие достоверных сведений о поголовье скота привело к формализации процесса планирования ветеринарно-профилактических мероприятий и неэффективному расходованию бюджетных средств. В целях профилактики заболевания животных эмфизематозным карбункулом проводится профилактическая вакцинация всего восприимчивого поголовья крупного рогатого скота в возрасте от 3 месяцев до 4 лет. Но на деле, такая вакцинация в 11 районах области проведена среди 99 474 КРС в возрасте до 3-х месяцев, в результате чего неэффективно использованы бюджетные средства в размере 1,7 млн тенге.

Последние 20 лет актуальной остается проблема бруцеллеза. Но, несмотря на это, его профилактика среди животных остается неэффективной. За анализируемый период в регионе зарегистрировано 10 729 заболеваний данного вида в 289 крестьянских хозяйствах (мелкого рогатого скота – 1 577 голов, крупного рогатого скота – 9 152 голов, в том числе – 1 535 сельхоз животных).

— При этом, более 10 лет вакцинация животных против бруцеллеза не проводилась. Тогда как, согласно правил, вакцинация в благополучном пункте эпизоотологической единицы проводится в соответствии с Планом ветеринарно-профилактических мероприятий два раз в год. Определенное влияние на распространение инфекционных заболеваний оказывает захоронение трупов животных на скотомогильниках. В ЗКО имеется 255 скотомогильников, из которых 170 не соответствуют предъявляемым требованиям. Все скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам 1 класса опасности и в нарушение требований статьи 69 Экологического кодекса не имеют разрешений на эмиссию в окружающую среду. Игнорируются правила захоронения павшего скота, — отметил специалист.

Кроме того, не соблюдаются сроки выплаты компенсации владельцам стоимости обезвреженных и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека. С нарушением срока компенсация выплачена 197 физическим и юридическим лицам, в том числе 50 крестьянским хозяйствам. Повсеместно нарушаются требования Ветеринарных правил при составлении актов санитарного забоя сельхоз животных. Они составляются в произвольной форме, в них отсутствуют печати ветеринарных врачей.

— Стоимость ветеринарных услуг, оказываемых государственными ветеринарными организациями значительно выше, чем в других областях. К примеру, согласно прейскуранту, утвержденному директорами ветеринарных станций и одобренному областным управлением, услуга по осмотру животных составляет 1 000 тенге. Тогда как в других регионах республики стоимость данной услуги составляет, в среднем, 360 тенге за 1 осмотр и от 420 до 1 848 тенге групповой осмотр (до 100 голов),— заметил Касымов.

По словам Муратбека Касымова, проведенный анализ свидетельствует о ненадлежащей организации работы ветеринарных подразделений МИО, влекущей коррупционные риски. В соответствии с Законом РК «О ветеринарии» реализация государственной политики в области ветеринарии входит в компетенцию местных исполнительных органов.

Оксана КАТКОВА