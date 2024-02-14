К падежу скота привели сильные морозы, в некоторых местах высота снега превысила метр, передает телеканал «24KZ». Сильный гололед и высокие сугробы осложняют жизнь скотоводам. Сельчане доставляют корм прямо на пастбище, боясь, что сена не хватит до весны и скот погибнет. Жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств. Но специалисты утверждают, что поводов для беспокойства нет и это единственный случай падежа.

Руководитель отдела управления сельского хозяйства Панабек Бимуратов говорит, что такое природное явление наблюдается раз в 15-20 лет.

— Конечно, приходится нелегко. Но говорить о массовой гибели скота нет повода. В регионе достаточно корма – запасли почти три миллиона тонн сена, запасов комбикорма тоже достаточно. Однако прогнозы синоптиков пока не радуют. После дождя со снегом гололёд ожидается почти по всей территории области, — сказал Панабек Бимуратов.

Фермерам советуют перегнать скот как можно ближе к населенным пунктам.