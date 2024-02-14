Мажилис принял закон по вопросам совершенствования законодательства в области миграции и уголовно-исправительной системы. Правительство хочет ограничить въезд и прием в гражданство РК лиц, которые были осуждены за насилие над несовершеннолетними, были причастны к экстремистской и террористической деятельности.

Законопроект предусматривает следующие основные положения:

определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции,

ограничение въезда в Казахстан и приобретения гражданства нашей страны иностранцами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,

запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности,

урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов с истекшим сроком действия.

Усовершенствование процедуры присвоения статуса «қандас»

Теперь процедура определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса или гражданства, входит в компетенцию местных исполнительных органов.

Расширены категории подпадающие под упрощенный порядок получения гражданства

Его могут получить вдовы граждан РК, постоянно проживающие на территории страны на законных основаниях, независимо от срока проживания.

Переселенцам будут давать в аренду земли для занятия сельским хозяйством

Земельные участи сельхозназначения будут выдавать вне конкурса. Их предоставят на праве аренды сроком до пяти лет без права отчуждения. При этом размеры участков не должны превышать минимальных.

Будут защищены субсидии выплачиваемые участникам добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

Таким образом, деньги возмещенные за расходы по найму жилья и коммунальных услуг освобождаются от взысканий по кредитам и финансовыми организациями. Больше нельзя будет наложить арест или ограничить пользование.

Изменятся сроки трудовых разрешений для иммигрантов

Они дадут возможность трудовым иммигрантам получать разрешение на любой срок от одного до двенадцати месяцев по их заявлению. Продлить разрешение теперь можно будет до истечения его срока, без выезда из страны, но максимум на три месяца.

Помимо прочего, в проект закона внесена норма о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы.