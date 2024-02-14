Амир Сятов обыкновенный юноша, учащийся в 35-м лицее, передает Digital Business. Мама мальчика работает швеей, а отец занимается нотариальной деятельностью. В свободное время Амир углубляется в мир программирования, пишет код на Python и занимается созданием игровых серверов. Эти увлечения уже позволили ему зарабатывать больше среднего дохода в стране.

— В 10 лет случайно наткнулся на фильм «Социальные сети». Меня впечатлила история Марка Цукерберга. По сути он в одиночку запустил новую эру коммуникации между людьми в онлайне. После этого я решил погрузиться в программирование, а именно в веб-разработку. Первым делом начал смотреть на YouTube уроки по HTML и CSS. Потом записался в школу робототехники и программирования. Дальше пошел в Jaiq School, прошел курс по разработке в OILA IT School. Там подтянул навыки по решению задач, которые даются на олимпиадах по программированию. В общем, старался набраться как можно больше знаний и учился писать качественный код, — рассказал Амир Сятов.

Амир с мамой и старшим братом. Фото Digital Business.

По словам юного разработчика, всего этого бы не случилось, если бы не не старший брат. Именно он убедил маму дать 30 тысяч тенге на курсы по программированию. Родители подростка не понимали нужны ли все эти курсы, но брат убедил их в обратном. В результате мама и папа Амира подарили ему Амиру хороший ноутбук за 600 тысяч тенге.

— Так я смог заняться разработкой первых проектов. Это были сервера для разных игр и чат-боты для социальных сетей. А вскоре удалось запустить собственный хостинг ApexNodes. Стартовый капитал взял из сбережений. Собрал команду из трех человек, после чего занялись продажей и технической поддержкой игровых серверов в странах СНГ. Помню, какая была радость, когда получили первый заказ из России, что принесло нам 9 тысяч рублей. Позже удалось расширить проект. В общей сложности занимался им весь год, — говорит юноша.

На фото Амир Сятов. Фото Digital Business.

Когда Амиру исполнилось 13 лет, он решил попробовать себя в найме. Работал техническим администратором и создавал внутриигровые элементы. За это время он написал 13 тысяч строчек кода. В свободное время подросток берет заказы по работе с веб-сайтами. По его словам, в общей сложности получается зарабатывать не меньше 400 тысяч тенге за месяц. К слову, менеджеры некоторых компаний не верили, что у 13-летнего подростка может быть такое портфолио и опыт.

Амир Сятов. Фото Digital Business.

— Большую часть зарплаты трачу на развлечения и улучшение рабочего пространства. Сейчас коплю деньги на более мощный компьютер и монитор. В общей сложности понадобится примерно 1 млн тенге. По возможности помогаю финансово родителям, когда они об этом просят. Собираюсь дальше повышать свою квалификацию в ИТ. В будущем хочу дорасти до DevOps-инженера. После школы вижу два возможных пути развития своей карьеры. Первый – поступить в зарубежный университет: в Европе или США. Второй – попасть на стажировку в большую компанию в Казахстане, чтобы набраться опыта и выйти на зарплату не менее 3,5 тысяч долларов. В долгосрочной перспективе мечтаю работать в международной корпорации вроде Google, Яндекс или Microsoft, — рассказал подросток.

Родители гордятся достижениями сына, а друзья считают его гением. Однако сам Амир не видит в себе ничего особенного.