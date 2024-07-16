Жуткое преступление произошло 17 ноября прошлого года в Павлодаре. В селе Бескауга пропала семилетняя Милана Давыдова. Девочку искали более 500 человек, в том числе волонтеры и неравнодушные жители региона. Тело Миланы нашли вечером 19 ноября, когда мать дала признательные показания. В полиции сообщали, что в убийстве ребенка, кроме родной матери, подозревается и ее знакомый. Им было предъявлено обвинение по части 3 статьи 99 УК РК «Убийство малолетнего лица».

Из материалов дела следует, что Милана Давыдова днем застала свою мать и ее знакомого за интимной близостью и сообщила, что расскажет об этом своему отцу. Узнав об этом, взрослые, будучи в алкогольном опьянении, решили совершить убийство ребенка. Реализуя это намерение, мать девочки несколько раз сильно ударила ее по голове, а после того, как та упала на пол, стала бить ее ремнем до потери сознания. Далее мужчина задушил девочку ремнем на глазах у ее малолетнего брата. Милана скончалась на месте.

После совершения преступления взрослые, не раскаявшись в содеянном, спрятали труп Миланы под металлической цистерной около дома.

– Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Павлодарской области.

Сами подсудимые вину свою не признали. Мужчина и вовсе просил суд переквалифицировать его действия на укрывательство и недонесение о преступлении. К слову, ранее он был судим, страдает зависимостью от психоактивных веществ, а на момент преступления находился в алкогольном опьянении.

Приговором суда, оба подсудимых признаны виновными. Женщине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, мужчине - пожизненное.

Приговор в законную силу не вступил.