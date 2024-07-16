По данным РГП "Казгидромет", 17 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, кратковременный дождь. На юго-западе, юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +34 градуса, ночью +20.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке, юге области ожидается гроза, небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы до 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +31 градус, ночью +22.

17 июля днем Атырауской области сохраняется сильная жара до 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 июля в Мангыстауской области осадков не ожидается. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +25.



