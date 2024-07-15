По данным портала ranking.kz, на начало текущего года в стране числились 872 больничные организации. В региональном разрезе больше всего больничных организаций находилось в Шымкенте — 101. Далее расположились Алматы (88 организаций), Жамбылская и Туркестанская области (по 56 организаций в каждом регионе).

Меньше всего больничных организаций зарегистрировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Что касается больничных коек в этих больничных организациях, таковых на начало года числилось 106,3 тысяч. Больше всего больничных коек числилось в Алматы. Среди лидирующих регионов также оказались Туркестанская область и Астана. Меньше всего больничных коек числилось в больницах Улытауской области: 1,1 тысяч.

По данным аналитиков, за последние пять лет в Казахстане было построено порядка 400 объектов здравоохранения, а на закупку медицинского оборудования было направлено свыше 261 миллиарда тенге, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. При этом уровень износа инфраструктуры остаётся высоким — 50%, причём половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. При уровне оснащённости медицинским оборудованием по стране выше 80% качество обслуживания снижено из-за износа техники.

Объём услуг в области здравоохранения за январь-март текущего года составил в РК 719,8 миллиарда тенге. В том числе за счёт бюджета было оказано услуг на 266,4 миллиарда тенге, за счёт населения — на 31,3 миллиарда тенге, за счёт предприятий — на 66,8 миллиарда тенге.

Половина всего объёма услуг в секторе пришлась на деятельность больниц: 364,5 миллиарда тенге. В том числе хирургические отделения больниц оказали услуг на 69,5 миллиарда тенге, гинекологические отделения и родильные дома — на 37,1 миллиарда тенге, центры реабилитации — на 16,3 миллиарда тенге, психиатрические больницы — на 13,2 миллиарда тенге.

Ещё 21% услуг в здравоохранении был оказан в области общей врачебной практики — на сумму 151,2 миллиарда тенге. Далее идут услуги специализированной врачебной практики (57,7 миллиарда тенге) и стоматологий (40 миллиарда тенге).

Что же касается стоимости услуг в секторе, по итогам июня текущего года цены на амбулаторные услуги выросли на 12,7% за год. В то же время в месячной динамике цены немного снизились — на 0,3%.

В частности, в месячной динамике первичный приём к врачу подешевел на 2,3%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 1%, а вот стоматологические услуги, напротив, подорожали на 0,1%, как и услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 0,2%.

В годовой динамике цены на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов выросли на 10,5%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 10,8%, первичный приём к врачу — на 12,8%, стоматологические услуги — на 13,8%.



