В "Казтелерадио" предупредили о приостановке вещания. Из-за проведения ежеквартальных планово-профилактических работ телерадиовещание отключат 17 июля с 3:00 до 17:00 часов.
— Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — сообщили в АО "Казтелерадио".
Ранее вещание приостанавливали 15 мая.
